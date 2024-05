Plecak ewakuacyjny w polskich domach? Wyniki badania dają do myślenia

Polacy są gotowi na sytuację awaryjną?

Kosiniak-Kamysz odparł, że przygotował sobie taki plecak, gdy niedługo po rosyjskiej inwazji na Ukrainę pojechał wraz z innymi parlamentarzystami do tego kraju. - On do dzisiaj jest spakowany - dodał. - Posiadanie takiego "plecaka bezpieczeństwa" jest dobre również na wypadek jakiejkolwiek klęski żywiołowej, jakiegoś nagłego zdarzenia. (...) Trzeba być gotowym na każdą sytuację - dodał.