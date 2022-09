Ewakuacja ludności: Zasady. Plecak ewakuacyjny może ocalić życie

Podczas trwających konfliktów zbrojnych, ludność cywilna nie zawsze jest wolna od zagrożeń. Dlatego istotne jest nabycie odpowiednich umiejętności, które w sytuacjach zagrożenia ułatwią organizację pomocy i zapewnią szybszy dostęp do środków bezpieczeństwa. W jaki sposób powinna odbywać się ewakuacja ludności? Jakie są jej zasady i co zapakować do plecaka ewakuacyjnego na wypadek nagłego zdarzenia?