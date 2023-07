Plaża zamknięta. Woda wyrzuciła na brzeg tajemniczy obiekt

Rzadkie obrazki z Australii. Przy plaży Green Head woda wyrzuciła na brzeg tajemniczy obiekt, a cały teren został odgrodzony i zabezpieczony przed turystami. Wszystko po to, by poznać szczegóły nietypowego znaleziska. Agencja AP udostępniła nagranie z miejsca zdarzenia i widać na nim okrągły i przepalony obiekt. Może to być element kosmicznych śmieci. Jak stwierdził australijski ekspert lotniczy Geoffrey Thomas, prawdopodobnie jest to zbiornik paliwa z rakiety. - Wygląda na to, że jest to zbiornik paliwa z rakiety, która została wystrzelona w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Spadła ona do Oceanu Indyjskiego, a woda wyrzuciła ją na brzeg w Green Head - wyjaśnił Thomas. Tymczasem australijska Agencja Kosmiczna poinformowała, że współpracuje z innymi agencjami kosmicznymi w celu zidentyfikowania znalezionego obiektu. Policja w Australii Zachodniej stwierdziła w poniedziałkowym oświadczeniu, że "rządowa analiza chemiczna wykazała, że obiekt jest bezpieczny" i "nie ma obecnie zagrożenia dla ludzi". Zdaniem australijskich mediów odnaleziony przedmiot wkrótce zostanie usunięty z plaży, a pojawił się on tam po tym, jak spadł w trakcie wystrzeliwania przez Indie ostatniej satelity.