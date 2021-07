Płatne szczepienia na COVID? "To taki trik". Uszczypliwość w kierunku Dudy

Kolejne kraje krajów europejskich wprowadzają restrykcje dla osób niezaszczepionych. - W tej materii jestem zwolennikiem zachęt, raczej marchewki niż kija - stwierdził w programie "Tłit" Tomasz Grodzki, marszałek Senatu. - Prezydent Macron wystąpił w orędziem do narodu, żeby ludzie się szczepili. Nasz prezydent mówił, że się nie szczepi, potem się z tego niezręcznie wycofywał - wytknął. Według niego "to jest odpowiedzialność najwyższej rangi polityków". - Zbieramy zatrute owoce tego, co niektórzy opowiadali na temat szczepień - podkreślił. Dodał, że "szczepionki dają nam zabezpieczenie, żebyśmy nie umarli". Zadeklarował, że sam się zastanowi, czy nie wystąpić przed Polakami z apelem w tej kwestii. Skomentował też pomysł wprowadzenia płacenia za szczepienia. Jego zdaniem "to trik", bo Polacy będą wówczas starać się zaszczepić się póki szczepionki będą za darmo.