Płatne szczepienia na COVID-19? Jest decyzja

- Różne scenariusze rozważaliśmy. Decyzja jest taka, że na pewno do końca września nie będziemy zmieniali żadnych reguł związanych z refundacją szczepienia, co oznacza, że będzie ono darmowe. Później, z większym prawdopodobieństwem, będziemy chcieli kontynuować te zasady. Odpłatność jest mało prawdopodobna - oznajmił minister zdrowia Adam Niedzielski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Szef resortu zabrał również głos ws. trzeciej dawki szczepionki na COVID-19. - Bardzo uważnie śledzimy wyniki badań, patrzymy na to, co się dzieje na świecie. Jest sposób myślenia, żeby wybranym grupom, które są najbardziej narażone, trzecią dawkę zapewnić. Ale zanim ta decyzja zostanie podjęta w Polsce, chcemy zobaczyć obiektywne wyniki badań, które będą potwierdzały, że ma to wartość dodaną - powiedział Niedzielski.