Plany Putina. Sikorski: toczy się ciekawa gra wywiadowcza

Nie ustaje napięcie związane z gromadzeniem wojsk Rosji w pobliżu Ukrainy. Były szef MSZ Radosław Sikorski powiedział w programie „Newsroom” WP, że trudno oceniać żądanie Władimira Putina wycofania wojsk NATO ze wschodniej flanki. - Nie wiemy, czy gra o ustępstwa, czy tworzy pretekst do inwazji - mówił polityk PO, zaznaczając, że Moskwa ma przygotowane zbyt mało sił, aby teraz realny był ten drugi scenariusz. Zastrzegł, że Putin może kalkulować, iż to już ostatni moment na przejęcie Ukrainy, bo za 10 lat będzie już za późno. Pytany o działania USA, Sikorski ocenił, że ostrzeżenia o ryzyko inwazji ze strony Waszyngtonu to tajemnicza sprawa, bo do tej pory to Kijów wysyłał takie alarmujące sygnały. - Tu toczy się jakaś ciekawa gra wywiadowczo-polityczna - stwierdził gość Agnieszki Kopacz.