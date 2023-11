Plan na komisje śledcze. Są pierwsze nazwiska

Swoich kandydatów do komisji śledczych ogłosiło już Polskie Stronnictwo Ludowe. Związana wcześniej z Porozumieniem Magdalena Sroka ma być zgłoszona do komisji ds. Pegasusa, do komisji ds. wyborów kopertowych ma trafić Agnieszka Kłopotek, a do komisji ds. afery wizowej Mirosław Adam Orliński.