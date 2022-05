Plaga gwałtów w Warszawie. Napadali nocą w taksówkach.

Dziennikarze gazety dotarli do listy śledztw dotyczących przestępstw seksualnych popełnionych na młodych kobietach w stolicy. Sprawcami, jak podaje "Rzeczpospolita", są obcojęzyczni kierowcy sieci Ubera i Bolta. Ofiarami - Polki i kilka cudzoziemek. Najmłodsza ma 16 lat. Do napadów na młode kobiety miało dochodzić w nocy. Analizowanych przez śledczych jest 20 tego typu przypadków. 11 z nich to sprawy z ubiegłego roku, a 9 z obecnego.