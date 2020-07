Płaca minimalna w 2021 roku wzrośnie tylko symbolicznie? Pojawiły się pierwsze szacunki

O sprawie informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Pandemia koronawirusa wpłynąć ma na politykę gospodarczą rządu, który chce, aby pieniądze w budżetówce zostały zamrożone. Ponadto z założeń do projektu przyszłorocznego budżetu jednoznacznie wynikać ma, że zostaną one utrzymane na nominalnym poziomie z 2020 roku.

Plany Ministerstwa Finansów, do których dotarł "Dziennik Gazeta Prawna" wskazują, że do końca lipca resort ma je przedstawić partnerom społecznym z Rady Dialogu Społecznego. To właśnie na ich podstawie ministerstwo sporządzi projekt budżetu na przyszły rok.