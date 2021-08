Płaca minimalna i stawka godzinowa w Polsce. Co się zmieni w 2022 roku?

Płaca minimalna w 2020 roku. Rząd podał koszty

- Wynagrodzenia wynikają z ogólnej sytuacji gospodarki. Są one kosztem dla przedsiębiorcy. (...) Jeśli zatem firma generuje zysk, powiedzmy na poziomie 10 proc. sprzedaży, to, aby można podnieść płace i utrzymać zarobek, trzeba albo doprowadzić do tego, żeby dany pracownik wytwarzał więcej, albo poszukać oszczędności gdzie indziej lub podnieść cenę. Innej możliwości nie ma – wskazuje cytowany przez "Gazetę Pomorską" ekonomista Marek Zuber.