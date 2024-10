PKW odkłada w czasie ważne stanowisko. Powodem nieobecność jednego z członków

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Państwowa Komisja Wyborcza w pierwszym punkcie miała przyjąć stanowisko "w związku ze skargami na uchwały Komisji do Sądu Najwyższego". Tak się jednak nie stało. Chodzi o tryb postępowania PKW wobec Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Część członków Komisji kwestionuje legalność Izby, a to do niej trafiają m.in. odwołania od decyzji PKW w tym dotyczące odrzuconych sprawozdań finansowych.