PKW jest pod naciskiem? Poseł PiS nie ma wątpliwości

W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza ma podjąć decyzję ws. ewentualnego odrzucenia sprawozdania finansowego PiS. W programie "Tłit" WP poseł PiS Michał Moskal stwierdził, że "mamy do czynienia z pewną bezprecedensową w historii Polski sytuacją". - Z naciskami ze strony rządów, mediów publicznych, instytucji państwowych na PKW - tłumaczył polityk PiS. Według Moskala ta sytuacja "oddala nas od bycia demokratycznym państwem". - Takie rzeczy w państwach Europy, gdzie są rozwinięte demokracje, się po prostu nie dzieją. To jest obrazek, który bardziej przypomina zapóźnione kraje Afryki niż kraje demokratyczne - ocenił gość programu. Moskal stwierdził także, że dowody przekazane PKW są "wątpliwe". Według niego, gdyby były poważne podstawy, żeby sprawdzić finansowanie kampanii PiS, to powinna to sprawdzić prokuratura. - Chodzi po prostu o to, żeby wyeliminować głównego konkurenta politycznego z wyścigu prezydenckiego - stwierdził gość programu.

