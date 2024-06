PKP Cargo z gigantyczną stratą. Stary zarząd z ogromnymi zarobkami. Mamy kwoty

Były poseł PiS i największa pensja

Poprzedni zarząd został odwołany wiosną br. Od 13 kwietnia 2022 r. na czele spółki stał Dariusz Seliga. To były poseł z ramienia PiS V, VI i VII kadencji, do momentu zawieszenia go w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja o zawieszeniu zapadła w kwietniu 2015 roku w związku z nieprawidłowościami, do jakich mogło dochodzić w łódzkiej Komendzie Wojewódzkiej Policji przy egzaminach i wydawaniu pozwoleń na broń. W 2023 r. sąd w Łodzi nieprawomocnie skazał byłego posła w sprawie nielegalnego posiadania broni na rok więzienia w zawieszeniu na rok próby.