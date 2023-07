Piwo na plaży? Bilety wstępu? Jednoznaczny werdykt Polaków

Takie podejście do picia na plaży może mieć związek z licznymi przypadkami utonięć po alkoholu. W mediach nie brakuje relacji, które dają do myślenia. - Pamiętam, jak tatuś pod wpływem alkoholu zabrał dwójkę swoich dzieci i jedno dziecko sąsiada do wody. Wzięli dmuchany materac i weszli do jeziora. Po chwili wyciągaliśmy z wody cztery ciała - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską Marek Jasiński, instruktor WOPR z Nowego Targu.