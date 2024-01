PIT za 2023 rok. Do kiedy deklaracja PIT-11 od pracodawcy?

Do kiedy pracownik powinien dostać formularz PIT-11? Przepisy wskazują, że zanim dokumenty trafią do osoby zatrudnionej, powinny one zostać dostarczone do Urzędu Skarbowego. Deklaracje PIT-11 pracodawcy powinni przesłać do urzędu w formie elektronicznej, najpóźniej do 31 stycznia 2024. Wspomniany formularz do pracownika powinien trafić natomiast najpóźniej do końca lutego, w postaci papierowej lub elektronicznej.