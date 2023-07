PiS zwołało nielegalne posiedzenie? Opozycja alarmuje

Taki tryb procedowania nie spodobał się też posłowi Arturowi Dziamborowi (Wolnościowcy). "Ustawa o zmianie prawa oświatowego wpływa w nocy, a ponad 100 poprawek kilka minut przed komisją. Bez szans by to przeczytać, a mamy głosować. Biuro Legislacyjne Sejmu mówi, że to niezgodne z regulaminem (3 dni), a PiS nie ma z tym problemu, bo to oni są Prawem" - napisał ironicznie.