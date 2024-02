PiS znów przekłada kongres sił patriotycznych. Przemysław Czarnek tłumaczy powody

Do spotkania jednak nie dojdzie - a przynajmniej nie 2 marca. O zmianie daty poinformował nas sam organizator. - Zdecydowaliśmy, że kongres odbędzie się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Będzie poświęcony całkowicie sprawom traktatowym i europejskim. Zmiany traktatów miałyby zmienić Unię Europejską w jedno "superpaństwo", chcemy głośno się temu przeciwstawić. Sami uczestnicy kongresu wyrazili więc przekonanie, że lepiej, by kongres odbył się już po wyborach samorządowych - przekazał Wirtualnej Polsce Przemysław Czarnek.