PiS zjada PO w powiatach. Politycy partii Grzegorza Schetyny będą "sczyszczeni" przez centralę

Wielkie czystki w Platformie Obywatelskiej. Radni, którzy startowali wyborach samorządowych z list największej partii opozycyjnej (w sojuszu z Nowoczesną) i zdecydowali się na współpracę z PiS, będą masowo wyrzucani – dowiaduje się WP. – Litości nie będzie, wylecą jeden po drugim – twierdzą nasi rozmówcy.

– Komornicki zawalił sprawę – żali się jeden z polityków PO. Twierdzi, że to ten senator właśnie miał stać za stworzeniem "tego chorego układu" z partią Jarosława Kaczyńskiego i jest jego nieformalnym patronem.

Kolejne układy i kolejne czystki

To samo w Lubartowie: radni PiS wraz z grupą radnych kandydujących z list Koalicji Obywatelskiej będą tworzyć koalicję w radzie powiatu w województwie lubelskim. Tam w wyborach na 21 mandatów w radzie powiatu lubartowskiego PiS uzyskało 11, KO – trzy, a PSL – siedem. Mimo uzyskania przez PiS samodzielnej większości w radzie, zdecydowano o... podpisaniu porozumienia o koalicji z radnymi Koalicji Obywatelskiej.

– Oni akurat do partii nie należeli, ale wszyscy ci, którzy mieli legitymacje PO i poszli z PiS na układy, będą automatycznie wykluczani z naszych szeregów – zapewnia rozmówca z PO.

PiS święci triumfy na Śląsku

Poinformował o tym w środę rano szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Największą sensację i kontrowersje wzbudza to, że do porozumienia programowego prawicy dołączył radny Wojciech Kałuża... z Nowoczesnej. I to dzięki niemu PiS w kluczowym województwie utworzyło większość.