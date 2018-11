PiS zdobył kolejny sejmik. Koalicja w Śląskiem rozbita

PiS uzyskał większość radnych w sejmiku województwa śląskiego. Na stronę rządzących przeszedł Wojciech Kałuża - poinformował w środę szef KPRM Michał Dworczyk. Według wcześniejszych doniesień rządzić miała tam koalicja PO, Nowoczesnej, SLD i PSL.

Dworczyk zamieścił treść deklaracji programowej dla Śląska na Twitterze. Poza jego podpisem sygnowali go Grzegorz Tobiszewski z Rady Programowej PiS na Śląsku oraz radny Wojciech Kałuża. Startował on z listy Koalicji Obywatelskiej.

We wtorek Koalicja Obywatelska, SLD i PSL podpisały porozumienie i to one od środy miały mieć większość w sejmiku. Wolta Kałuży sprawiła, że to PiS zyskał większość. Radny na spotkaniach wyborczych podkreślał, że to Śląsk jest dla niego najważniejszy.