Kontrowersyjne raporty PiS-u. Ujawniono szereg wycieków

"Deska ratunku" przed wyborami

D wycieku danych doszło także we wrześniu tego roku, krótko przed wyborami. Szef MON Mariusz Błaszczak pokazał tajne plany obronne Polski, które powstały w konsultacji z członkami NATO. Przedstawił on jednak tylko wygodny dla PiS fragment, w którym sugerowano, że w razie wojny Rosja otrzyma połowę Polski, aż do linii Wisły. Nie zaznaczono, że był to ostatni z przygotowanych planów, na wypadek gdyby zawiodły pozostałe warianty obrony.