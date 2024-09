PiS zbankrutuje? Poseł Kukiz '15: Mogą mieć więcej środków

Czy myśli pan, że PiS może stanąć na skraju bankructwa i nie przetrwać kampanii prezydenckiej? - z takim pytaniem do posła Kukiz '15, Marka Jakubiaka zwrócił się prowadzący program "Tłit" Michał Wróblewski. - Jestem zdania, że PiS może mieć jeszcze więcej środków w związku z tym, że ludzie, podszyci takim empatycznym podejściem, pomagają poszkodowanym, a nie zwycięzcom - odparł gość programu "Tłit". - Spodziewam się, że PiS, zresztą w ciągu kilku dni już parę milionów do ich kasy wpłynęło, wyjdzie z tego zwycięsko. Dla mnie, to działanie PKW nie było uczciwe - dodał. - Czy uważa pan, że subwencja dla PiS może zostać całkowicie zablokowana? - dopytywał prowadzący program. - PKW była do tej pory instytucją, która była jednomyślna. Oni w ogóle powinni decyzje jednomyślnie podejmować - mówił Jakubik i zwrócił uwagę, że jedynie członkowie PKW z nominacji obecnie rządzącej koalicji zagłosowali za odrzuceniem sprawozdania finansowego PiS. - Uważam, że to jest działanie polityczne. To nie ma nic wspólnego z merytoryką, ani z prawem - ocenił Marek Jakubiak.

Rozwiń