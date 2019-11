PiS wystawia kandydatów do TK. Jest komentarz Grzegorza Schetyny. Uderza w prezesa

Jest reakcja lidera PO Grzegorza Schetyny na kandydatów PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Według niego Jarosław Kaczyński "pokazuje, jak chce upokarzać państwo". Polityk wskazuje również na "szanse demokracji".

- To kompletne zaskoczenie i klęska ustroju prawnego - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. - Kompletnie mnie to zaskoczyło i chciałbym, żeby był to żart, jak niektórzy sądzą. Ale wcześniej - przy wyborze prezesa Trybunału - też początkowo wszyscy zastanawiali się, czy nie mamy do czynienia z żartami... Nie spodziewałem się, że pojawią się takie kandydatury. To ostatnie osoby, które mogą coś wnieść do polskiej kultury prawnej - stwierdza prof. Zoll.