Kandydaci PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Andrzej Zoll dla WP: to klęska ustroju prawnego w Polsce

Prawo i Sprawiedliwość wskazało kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. To politycy: Elżbieta Chojna-Duch, Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. - To kompletne zaskoczenie i klęska ustroju prawnego - mówi WP prof. Andrzej Zoll, były prezes TK.

Prof. Andrzej Zoll (East News, Fot: Zbyszek Kaczmarek/REPORTER)

- To klęska Trybunału, klęska ustroju polskiego prawnego i klęska nas wszystkich jako Polaków, społeczeństwa. Ta instytucja traci już jakiekolwiek szanse, aby zrobić coś dobrego dla naszego ustroju - tak wskazanie przez PiS polityków jako kandydatów ocenia w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Andrzej Zoll, były prezes TK. Dodaje, że poniedziałkowa informacja była dla niego niemiłą niespodzianką.

- Kompletnie mnie to zaskoczyło i chciałbym, żeby był to żart, jak niektórzy sądzą. Ale wcześniej - przy wyborze prezesa Trybunału - też początkowo wszyscy zastanawiali się, czy nie mamy do czynienia z żartami... Nie spodziewałem się, że pojawią się takie kandydatury. To ostatnie osoby, które mogą coś wnieść do polskiej kultury prawnej - stwierdza prof. Zoll.

- Niestety te kandydatury oznaczają również akceptację dla obniżenia jakości debaty publicznej. Można się spodziewać też, że będą działać w ramach jasnych wytycznych politycznych - mówi były prezes Trybunału.

- To politycy. A jeśli ktoś mówi, że w przeszłości w Trybunale również zasiadały osoby jasno zadeklarowane politycznie, to proszę o dowody i nazwiska - dodaje prof. Andrzej Zoll. Jego zdaniem po odejściu obozu PiS od władzy, konieczna będzie zmiana prawa, aby do TK nie mogli trafiać działacze partii politycznych. - Musi być jakaś selekcja, która będzie eliminowała takie osoby z grona kandydatów - dodał.

Kadencja trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara - upływa 3 grudnia. Zgodnie z regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie kandydatów składa się marszałkowi w terminie 30 dni przed upływem kadencji. Sędziów TK wybiera Sejm bezwzględną większością głosów. Prezesa TK wybiera się na 6 lat - od grudnia 2016 r. prezesem Trybunału jest Julia Przyłębska.