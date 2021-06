WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

PiS w kryzysie. Kolejni posłowie odejdą do nowego koła? Janowska: Mam nadzieję Zbigniew Girzyński, Małgorzata Janowska i Arkadiusz Czartoryski opuścili klub Prawa i Sprawiedliwości i poinformowali o utworzeniu koła parlamentarnego o nazwie "Wybór Polska". Konsekwencją tej decyzji jest to, że PiS traci sejmową większość. W sprawie wypowiedziała się już rzeczniczka partii Anita Czerwińska, która stwierdziła, że "odejście posłów z PiS to ich nagła decyzja". Dodała jednak, że "jeśli chodzi o poseł Janowską, wydaje się, że doszło tutaj do nieporozumienia". O komentarz postanowiliśmy zapytać samą Małgorzatę Janowską. - Decyzję już podjęłam i ta decyzja jest ostateczna. Sugerowanie, że mogłam czegoś nie zrozumieć, jest naprawdę dla mnie obraźliwe - powiedziała polityk w programie "Newsroom" WP. Podkreśliła, że "w klubie jest też dużo osób niezadowolonych kierunkiem PiS". - Mam nadzieję, że dużo osób w najbliższym czasie również przystąpi do naszego koła - oznajmiła posłanka. Mówiąc o powodach odejścia z klubu PiS, tłumaczyła, że "nie powinno być dzielenia posłów na lepszych i gorszych".