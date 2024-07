PiS w koalicji z PSL? "Wyobrażam sobie taką współpracę"

Jan Krzysztof Ardanowski wraz z Jarosławem Sachajko chcą stworzyć koło poselskie, a następnie klub parlamentarny. Pomimo głośnych zapowiedzi, nie ma chętnych, aby dołączyć do ich inicjatywy. W programie "Tłit" WP europoseł PiS Tobiasz Bocheński stwierdził, że jest to inicjatywa "marginalna". - To nie będzie długofalowy poważny projekt polityczny - powiedział. W programie rozmawiano również na temat potencjalnej koalicji PiS z PSL-em. - Wyobrażam sobie taką współpracę - stwierdził Bocheński. Według gościa programu, wicepremier Kosiniak-Kamysz "jest w bardzo trudnej sytuacji". - Jest nieustannie tłuczony przez ostatnie miesiące. Raz przez Donalda Tuska, raz przez Lewicę i jest tłuczony za to, jakie ma poglądy polityczne - stwierdził europoseł PiS. Bocheński zwrócił uwagę, że wszystkie problemy z bezpieczeństwem teraz ciążą na bilansie Kosiniaka-Kamysza i "Tusk bardzo skrzętnie każdą taką sytuację wykorzystuje, aby stawiać go w szeregu i musztrować". - Ta sytuacja w koalicji jest niezdrowa - dodał Bocheński.