PiS w czołówce sondażu. "Jeśli wygramy wybory, spowodują rozpad"

Z najnowszego sondażu poparcia partii dla Wirtualnej Polski wynika, że największe poparcie zyskałoby Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29,4 proc. ankietowanych. PiS zanotowało spadek o 0,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu. Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 27,4 proc., Trzecia Droga w okolicach 10 proc. W programie "Tłit" WP Bartosz Arłukowicz mówił, że nie lekceważy żadnych sondaży i czyta wszystkie z wielką uwagą, ale jest codziennie na ulicach różnych miast i rozmawia z ludźmi na ulicach. - Wiem jedno, nasi wyborcy bardzo chcą dokończyć dzieła 15 października, czyli po prostu wygrać wybory samorządowe. Jeśli je wygramy, w mojej ocenie spowodują rozpad, a przynajmniej upadek poparcia PiS-u - powiedział Arłukowicz. Zwrócił również uwagę, na to, że "widzi dużą determinację wśród wyborców do tego, żeby. PiS raz na zawsze odsunąć od władzy”. -Mam nadzieję, że tak się stanie i zrobię wszystko w tej sprawie - zaznaczył poseł KO.