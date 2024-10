PiS uzbierał miliony. Codziennie przychodzą kolejne przelewy

Obecnie PiS czeka na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie kolejnych kwot. Istnieje zagrożenie utraty całej subwencji do 2027 roku. Podczas sobotniego kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze prezes Kaczyński mówił o tym, że zbiórka trwa nadal, ale jest nadzieja, że zbierze się dostatecznie dużo pieniędzy, by doprowadzić do zwycięstwa w kolejnych wyborach. Skomentował też ostro, że pieniądze "zostały ukradzione".