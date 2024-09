PiS uderza w PKW. "W mojej ocenie można traktować to jako nadużycie prawa"

A mówiąc w pełni poważnie: uważam, że nie tylko PKW, ale i państwo powinno wreszcie przyjąć jednolite stanowisko co do tego, jak podchodzić do quasi-orzeczeń IKNiSP SN a szerzej do wszystkich wyroków wydanych przez tzw. neosedziów. Tak, by nie było to wiązane z jednostkowymi przypadkami, ale żeby rozwiązanie było systemowe. To leży również w interesie komitetów wyborczych, bo stabilność orzeczeń sądowych to jeden z fundamentów demokracji.