PiS utworzy rząd z Konfederacją? "To nierealne"

- PiS może wygrać wybory, ale może nie być w stanie sformułować rządu. Żaden sondaż nie wskazuje póki co, żeby byli w stanie zdobyć samodzielną większość - stwierdził senator Jan Maria Jackowski w programie "Tłit". Zaznaczył jednocześnie, że nie wydaje mu się, iż PiS będzie próbował zdobyć większość sejmową z pomocą Konfederacji. - To jest nierealne. Konfederacja wyrosła ze sprzeciwu wobec mainstreamu - ocenił. Wskazał też, że nie spodobałoby się to elektoratowi "konfederatów", który w większości "przepłynął” z innych partii niż PiS. Polityk nie wierzy również, że PiS będzie zdolny do zbudowania większości sejmowej "kłusując" na pojedynczych posłów Konfederacji. - Jeżeli PiS zdobędzie 210-215 mandatów (…) to może podejmie próbę budowy większości tą metodą. (...) Jeżeli będą mieli 170-190 mandatów, to taka metoda efektów nie przyniesie - ocenił polityk. Stwierdził też, że ewentualne "skupowanie" posłów może pójść PiS łatwiej, ponieważ w kolejnym Sejmie będzie dużo nowych parlamentarzystów.

