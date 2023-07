PiS utrzyma się u władzy? Złe wieści dla opozycji

"Oznacza to, że PiS nie byłoby w stanie samodzielnie rządzić (ma 182 z 231 mandatów wymaganych do utworzenia większości), tak jak ma to miejsce w tej chwili. Bliżej możliwości większościowego rządu jest +demokratyczna opozycja+ tj. KO, Polska 2050 + PSL i Lewica. Taka koalicja miałaby razem 224 na wymagane 231 mandatów" - podkreśla portal i dodaje, że "w takiej sytuacji o losach rządu zdecydowałaby Konfederacja".