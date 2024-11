PiS unika tematu zamiany kandydata. "Nie ma mowy"

Politycy PiS pilnują się, by nie wspominać nawet o możliwości zamiany Karola Nawrockiego na innego kandydata w czasie kampanii prezydenckiej. - Nawrocki jest nie do zmiany - mówią w partii. W styczniu prezes kandydat popierany przez PiS ma wziąć urlop w Instytucie Pamięci Narodowej - aż do wyborów.