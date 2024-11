Trzaskowski kontra bezimienny kandydat, Morawiecki lub Czarnek [OPINIA]

- Wystawienie kandydata mało znanego może być tylko etapem w kampanii PiS, prowadzącym do ostatecznej zmiany w przyszłym roku - ocenia w opinii dla Wirtualnej Polski Marcin Duma, prezes agencji badawczej IBRiS. Prognozuje, że choć najbliższej do nominacji jest dotychczasowy szef IPN Karol Nawrocki, to Jarosław Kaczyński może ostatecznie podmienić kandydata.