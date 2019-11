WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

PiS ubolewa z powodu decyzji Tuska. "Byłoby lepiej, gdyby startował" 

Klaudiusz Michalec 
10 min. temu

To już pewne. Donald Tusk nie wystartuje w najbliższych wyborach prezydenckich w Polsce. Swoją decyzję ogłosił we wtorek. – Byłoby lepiej,... 

Transkrypcja: Odetchnął z ulgą Nie będzie startował To było do przewidzenia ja od jakiegoś czasu taką te zostawiłem że nie będzie kandydował bo jest Analityk I politykiem i wie doskonale że nie chcę być No symbolem przegranych spraw przegrana w koalicji Europejskiej w wyborach europejskich Takim czerwoną Dla niego że jego Blisko jest obciążeniem a nie wartością dodaną dla Z punktu widzenia interesów naszego kandydata No byłoby lepiej gdyby Don Startował a nie ktoś kto nie ma takiego Aktywnego Elektoratu w drugiej turze ponieważ w ten sposób szanse na zwycięstwo Od 1:00 to Andrzeja Dudy byłyby znacznie wyższe Z tego punktu widzenia to na Czy można złożyć wyrazy Ubolewa Że nie kandyduje korki od szampana Wystrzeliło wczoraj na Nie Nie sądzę dlatego że jak już powiedziałem Szanuję każdy Kontrkandydata który Bo już z Andrzejem Dudą Urząd prezydenta Nikogo nie zaproponujemy Natomiast To spoko Deklaracja do Pokazuje tylko że po prostu Solitaire Tworzy Pola nie są spodnie ciężkiej pracy Takiego disco polityczne to była główna cecha paradygmat który pieczołowicie że tak Donald Tusk Jabłko