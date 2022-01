PiS traci w sondażach. "To erozja poparcia, a zyskuje Tusk"

PiS traci w sondażach, a zyskuje Koalicja Obywatelska. W najnowszym badaniu United Surveys dla Wirtualnej Polski chęć głosowania na obóz Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało 32,3 proc. ankietowanych, a na KO 27,2 proc. - Problemy, które wygenerowała pandemia, i przede wszystkim inflacja powodują erozję poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w programie "Newsroom" WP Marcin Duma, szef IBRiS. Zaznaczył też, że nie bez znaczenia jest również "zmęczenie" części wyborców Zjednoczonej Prawicy ofertą tego obozu. - Prawdopodobnie rozglądają się za czymś nowym, choć chyba nie do końca takie coś znaleźli - stwierdził Duma. Komentując wzrost notowań KO, szef IBRiS wskazał na efekt aktywności Donalda Tuska. - Wspólny blok opozycyjny to dziś zdecydowany kandydat do zwycięstwa w wyborach, co z jednej strony powinno być budujące dla wyborców opozycji, ale niesie też zagrożenie. Patrząc na obecne sondaże, to będzie bardzo rozbity blok i trzeba będzie budować większość sejmową z trzech, jeżeli nie z czterech, ugrupowań - zauważył gość Agnieszki Kopacz.