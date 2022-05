PiS traci posła. Zmiana w Sejmie

W środę sejmowa komisja sprawiedliwości powróciła do rozpatrywania projektów zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym - prezydenta i posłów PiS, ale to projekt Andrzeja Dudy został uznany za wiodący. Zakłada on m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej. SolidarnaPolska do projektu prezydenta złożyła ponad 20 poprawek.