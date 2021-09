Terlecki ostrzega posłów PiS. Anna Siarkowska dla WP: nie wróżę najlepiej

Do sprawy w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się wówczas wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Uważam, że to były działania niepotrzebne społecznie - powiedział w programie "Newsroom" WP. - Cały rząd ma jednolitą komunikację. Chcemy szczepić Polaków. To jedyna droga do wyjścia z pandemii, ochrony zdrowia i życia, a także wyjścia z kryzysu - podkreślał polityk PiS, ale wtedy o karach i ostrzeżeniach przed brakiem miejsca na listach wyborczych nie było mowy.