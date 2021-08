Dyscyplinarki dla polityków PiS, którzy napędzają antyszczepionkowców?

Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie piętnowało zachowania własnych posłów, którzy napędzają antyszczepionkowców? Chodzi m.in. o posłankę Annę Marię Siarkowską i posła Janusza Kowalskiego, którzy niedawno wybrali się wspólnie na kontrolę do domu dziecka, aby "chronić dzieci przed przymusowymi szczepieniami przeciw COVID-19", co ostatecznie okazało się nieprawdą. - Uważam, że to były działania niepotrzebne społecznie - powiedział w programie Newsroom WP wiceminister Waldemar Kraska. - Cały rząd ma jednolitą komunikację. Chcemy szczepić Polaków. To jedyna droga do wyjścia z pandemii, ochrony zdrowia i życia, a także wyjścia z kryzysu - podkreślił polityk PiS. Zaznaczył również, że pomysł na karanie antyszczepionkowych zachowań wewnątrz partii jeszcze się nie pojawił.