Antyszczepionkowcy grozili, że zabiją prof. Krzysztofa Simona. Nowe fakty

- To mógł być tzw. serwer przesiadkowy - tłumaczy "Wyborczej" policyjny ekspert. - Sprawca wykorzystuje go, żeby ukryć tożsamość. Są też tzw. stolen proxy. Haker włamuje się do serwera albo czyjegoś komputera i z niego wysyła wiadomości. Nieraz bywało, że myśleliśmy już, że mamy namierzonego sprawcę jakiegoś internetowego przestępstwa, a tu się okazywało, że to ktoś ze źle zabezpieczonym komputerem - podkreśla.