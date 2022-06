PiS szykuje zmiany przed wyborami? Komentarz rzecznika rządu

Czy PiS planuje zmianę ordynacji przed wyborami parlamentarnymi? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik rządu Piotr Müller. - Nic mi nie wiadomo o tym, by taki projekt był gotowy. Były różnego rodzaju dyskusje, (…) ale one toczą się od kilku lat. Żadnego projektu konkretnego nie ma - odpowiedział. Czy może się pojawić? - To o tyle trudne, że uzyskanie większości wokół tego projektu, zasadniczej zmiany ustawy Kodeks wyborczy byłoby mało prawdopodobne - wskazał minister. Dopytywany, czy zagwarantuje, że wybory do Sejmu i Senatu odbędą się na tych samych zasadach, odparł: "Ja tego nie zagwarantuję, ponieważ nie wiem, czy będzie jakikolwiek projekt ustawy. Natomiast mówię, że w tej chwili go nie ma i uważam, że nawet jak się pojawi, to nie będą zmiany o charakterze zasadniczym, ponieważ większość parlamentarna w tym zakresie jest trudna do zbudowania". Rzecznik rządu zabrał też głos m.in. ws. wspólnego startu z Pawłem Kukizem oraz wejścia Polski do strefy euro.

