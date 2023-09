PiS się pomylił? Najnowszy sondaż wskazuje

- Wielu polityków opozycji boi się głosu Polaków. Październikowe referendum jest możliwością dla Polaków do tego, by wyrazili swoje zdanie i zablokowali ewentualne negatywne decyzje rządu, które nie byłyby zgodne z ich oczekiwaniami - podkreślił w czwartek rzecznik PiS Rafał Bochenek. Przekonywał, że referendum to możliwość dla Polaków, by wyrazili zdanie m.in. w kwestii nielegalnej migracji.