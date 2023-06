PiS razem z Konfederacją? Najnowszy sondaż ocenia taką koalicję

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że gdyby wybory odbyły się w miniony weekend na PiS zagłosowałoby 34,2 proc. ankietowanych. To oznacza, że partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyłaby 181 mandatów poselskich. To za mało, by mieć sejmową większość.