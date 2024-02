PiS przykrywa niewygodne fakty. Ekspert o podtekście przepychanek

Dr hab. Wojciech Rafałowski komentował w programie "Newsroom WP" czwartkowe przepychanki przed Sejmem. - Biorąc pod uwagę, że w ostatnich dniach aktywizowały się komisje śledcze, coraz więcej spraw, które źle rzutują na Prawo i Sprawiedliwość jest wyciąganych, to można myśleć o tym incydencie jako czymś, co na jeden cykl medialny może "przykryć" tamte informacje - wskazał ekspert. Dodał, że takie ruchy mogą jedynie przyczynić się do konsolidacji twardego elektoratu partii, ale nowych wyborców jej nie przysporzą. - Koalicja 15 października pracuje nad projektami ważnych ustaw w Sejmie (...), a z drugiej strony mamy PiS, który jawi się jako awanturnicy. To nie jest dobry wizerunek - ocenił, dodając, że partia Kaczyńskiego raczej na tym straci w sondażach.

Rozwiń