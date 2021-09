PiS przygotowuje ustawę umożliwiającą polexit? Gabriela Morawska-Stanecka alarmuje

Nie ustaje zamieszanie po słowach Ryszarda Terleckiego. Wicemarszałek Sejmu podczas dyskusji na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, nawiązując do ostatnich decyzji KE ws. Polski, stwierdził, że "jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać drastycznych rozwiązań". - Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla uczestnictwa w UE jest bardzo silne. No, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój - ocenił. Kilkanaście godzin po swej wypowiedzi, Terlecki bronił się, mówiąc, że "polexit to szopka wymyślona przez PO i TVN24". Co na to wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka? - Szopka - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Myślę, że oni myślą o tym, o polexicie. Mówi się, że być może przygotowują taką ustawę. Lewica złożyła wniosek o to, by na najbliższym posiedzeniu Sejmu minister spraw zagranicznych zdał relację posłom, czy trwają w ministerstwie jakiekolwiek prace nt. wypowiedzenia tych umów. Mamy takie podejrzenia. To nie jest odosobniona wypowiedź - wskazała.