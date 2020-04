WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 wojciech hermelińskikoronawirus wybory oprac. Karolina Kołodziejczyk 51 min. temu PiS przygotowuje się do wyborów prezydenckich 2020. Wojciech Hermeliński: to nielegalne Wojciech Hermeliński stwierdził w programie "Tłit", że przygotowania PiS do wyborów korespondencyjnych są "nielegalne". Były szef PKW wskazał... Rozwiń przewodniczący jako wybitnego praw … Rozwiń Transkrypcja: przewodniczący jako wybitnego prawnika zapytam czy można przygotować się w ogóle do wyborów Pocztowych kopertowych jak określają to Media bez uchwalone i ponownie przez sejm ustawy o tych że wyborach Bo nie ukrywajmy zapewne skieruje do sejmu ponownie te ustawę z poprawkami no i ona może najwcześniej być uchwalona prawdopodobnie na początku przyszłego miesiąca czyli tuż przed wyborami czyli te wszystkie działania dzisiaj przy do wyborów one są legalne czy nie Oczywiście że jeżeli jeżeli już po zjedzeniu działania które mają być realizacją ustawy które jeszcze nie ma to oczywiście że one są nielegalne niedopuszczalne że mogą się toczyć jakieś przygotowanie jakieś rozmowy z drukarnia mi jakieś ustalenia czy taka czy inna drukarnia będzie głosować na jakich zasadach Za jaką cenę no takie rozmowy oczywiście można prowadzić ale nie można żadnych poznać jakiś przygotowawczy rozmowie tak natomiast realizacja ustawy tylko wtedy kiedy ustawa jest podpisana przez prezydenta i opublikowana wcześniej tego robić Nie ma za co jest niedopuszczalne wiesz co to jest niedopuszczalne nie i to się nie powinno działać A mimo wszystko to się dzieje bo czytamy o tym że no premier wydaje odpowiednie pisma polecenia a do Poczty Polskiej no to ktoś ponosi za to personalną odpowiedzialność już dzisiaj sapie No prawdopodobnie tak no przecież to nie jest pierwsza tego rodzaju sytuacja Przecież już uchwalają nowele Która teraz jest prezentowana przez Senat już naruszona prawo naruszono regulamin można dokonywać zmian w kodeksach wyborczych przed upływem 14 dni od daty otrzymania projektu zmiany przez przez posłuchasz to też są pierwsze naruszenie konstytucji również ich rodzaju procedowanie prawa tak się nie proceduje tak się nie tworzy prawa znalazłem się zmienia coś się dodaje coś wziąć ale makiem personalnie konkretnie spoczywa dziś ta odpowiedzialność na premierze na Ministrze aktywów państwowych Jacku sasinie który ma przejąć No Gross kompetencji a Państwowa Komisja Wyborcza właściwie z dzisiaj tylko w tle tych przygotowań do do wyborów kto za to odpowiedzialność prezesa 90 komisje wyborcze są odsunięta na tym etapie od jakichkolwiek działań zmierzających do przeprowadzenia wyborów Obawiam się że co się wszystko i tak sobie komisji wyborczej może skrócić bo ja słyszałem wywiad z Panem Jezusem straciłem którego zapytano tak ironicznie czy on będzie pierwszym listonoszem na to powiedziała skąd to Państwowa Komisja Wyborcza przyprowadza wybory No więc już z tego chociaż mimo Państwowa Komisja Wyborcza może być tym chłopcem do bicia mimo że jestem gorsza niż do powiedzenia się zaczyna się pan że politycy gdyby nie daj Boże się stało w związku z tymi wyborami to politycy Pana zdaniem będą odpowiedzialność zrzucać na na PKW Bogu ducha winny Dla mnie to jest prawie że pewne Przecież ja pamiętam zmiany do kodeksu wyborczego na przełomie 7 lat 2017 18 roku kiedy kiedy nas też oskarżony o to że przecież i tak musisz ponosimy od więc więc tutaj mimo że mimo że te zmiany były prowadzone to jest wylew naszemu stanowisku i myśmy uważali że one mogą zaburzyć proces wyborczy więc teraz będzie to samo albo jeszcze większym stopniu zmiany obecnie prowadzone to są nieporównywalne z ich intensywnością i naruszeniem prawa z tymi które były na przełomie lat 70 17 18 18 roku jest oczywiste dla mnie że na pewno będzie u tej komisja wyborcza ostatecznie nie chciałbym tego ale obawiam się że tak politycy Mogą Mogą być takie stanowisko