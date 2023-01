PiS przekona Ziobrę? "Mają większość? Niech głosują. W czym problem?"

W tym tygodniu Sejm ma zająć się projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Jej przyjęcie ma umożliwić wypłatę Polsce pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. - Ta sprawa jest jedną z najistotniejszych. Powinno się pytać obywateli, czy w Polsce powinna być niższa inflacja, lepszy dostęp do opieki medycznej. Jeżeli mam dziś coś poważnego do powiedzenia opinii publicznej, to żeby każdego dnia, kiedy Jarosław Kaczyński zajmuje się bezsensownym atakowaniem opozycji, zapytali go, czy już dogadał się w ramach swojego rządu, by te środki przyszły - mówił w programie "Tłit" poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. - Oni mają większość. Potem przynoszą do Sejmu ustawy i proszą nas, byśmy je wsparli i zmieniają je co dwie godziny. To jest poza standardem pisania ustaw. Mają większość? Niech głosują. W czym problem? - pytał polityk.

