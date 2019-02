PiS prezentuje nowy spot. Reklamuje "piątkę Kaczyńskiego"

Sezon kampanijny powoli startuje. PiS zaprezentował kolejny spot wyborczy, w którym reklamują tzw. "piątkę Kaczyńskiego". - Zawsze byliśmy wiarygodni, tym razem też to potwierdzimy - mówi prezes na nagraniu.

W spocie wykorzystano fragmenty przemowy prezesa Kaczyńskiego oraz premiera Morawieckiego z konwencji Prawa i Sprawiedliwości. W sobotę zaprezentowano program partii, który zakłada m.in. rozszerzenie 500+ na pierwsze dziecko, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia i " trzynastkę " dla emerytów.

- Zawsze byliśmy wiarygodni, potwierdziliśmy to, i tym razem to potwierdzimy (...) Człowiek, który ma puste kieszenie wolnym nie jest, my te kieszenie wypełniamy - mówi Jarosław Kaczyński.