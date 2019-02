Była dziennikarka TVP Info pozywa PiS. Justyna Śliwowska-Mróz oczekuje przeprosin za spot

- Zależy mi na tym, by w tym spocie nie było mojej twarzy i głosu. I oczekuję przeprosin - mówi WP Justyna Śliwowska-Mróz. Była dziennikarka TVP Info pozwała Prawo i Sprawiedliwość za naruszenie dóbr osobistych poprzez wykorzystanie jej wizerunku w głośnym spocie tej partii.



Według czarnego scenariusza nakreślonego przez PiS, przez napływ imigrantów w kraju może wzrosnąć przestępczość, dochodzić do zamachów, a także masowo powstawać muzułmańskie enklawy. Użyto w nim również wyjętego z kontekstu fragmentu relacji byłej dziennikarki TVP Info Justyny Śliwowskiej-Mróz.

Co to oznacza? Ze spotu ma zostać usunięty fragment, w którym pojawiła się Śliwowska-Mróz. W rozmowie z Wirtualną Polską przyznaje, że jest zadowolona z takiego obrotu sprawy. Jednak zaznacza, że nie jest to jeszcze ostateczny wyrok sądu.