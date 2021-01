PiS. Politolog o losach Dworczyka. "Kandydat na następcę Kaczyńskiego"

Prof. Antoni Dudek z Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Politolog stwierdził, że Michał Dworczyk jest najbardziej obiecującym politykiem PiS średniego pokolenia, jednak może on paść ofiarą klęski operacji ze szczepieniami. - Jeśli PiS-owi uda się zaszczepić większość Polaków i uda się nam do końca tego roku uporać z pandemią, to oczywiście PiS będzie mówił o największym zwycięstwie rządu po II wojnie światowej - wyjaśnił. - Personifikacją tego będzie minister Dworczyk - powiedział. - Jego akcje pójdą gwałtownie do góry - przekazał politolog. - Jeśli Dworczyk osiągnie pewien próg popularności, to ciężko będzie już go wyeliminować. Dworczyk nie będzie rywalizował z prezesem Kaczyńskim, ale może dołączyć w jakiejś perspektywie do grona kandydatów na jego następcę, których tam jest sporo - powiedział profesor. - Dopóki jednak prezes Kaczyński jest w stanie fizycznie funkcjonować jako lider partii, mówienie o jego następcy jest przedwczesne. W moim przekonaniu prezes Kaczyński nie wybiera się na emeryturę - dodał prof. Antoni Dudek.

Rozwiń