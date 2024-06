PiS połączy się z Suwerenną Polską. Jednoznaczne stanowisko

Wirtualna Polska ujawniła, że Prawo i Sprawiedliwość chce połączyć się z Suwerenną Polską i w kolejnych wyborach powołać wspólny komitet wyborczy. W programie "Tłit" WP Janusz Kowalski powiedział, że powinno dojść do połączenia. - Jestem tego zwolennikiem, bo to jest naturalna kolej rzeczy - stwierdził poseł Suwerennej Polski. Tłumaczył, że oba ugrupowania mają wspólnego wroga - "koalicję 13 grudnia" - i żeby wygrać, konieczna jest integracja - powiedział. Prowadzący program Michał Wróblewski dopytywał, czy to połączenie jest już pewne. - To jest dla mnie oczywiste - odparł Kowalski. - I Zbigniew Ziobro się na to zgodzi? - zapytał dziennikarz. - Jestem przekonany, że tak, dlatego, że mamy świadomość tego, że wygrać z tym obozem "koalicji 13 grudnia" można tylko jako jedna siła polityczna - podkreślił gość programu.