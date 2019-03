PiS po raz kolejny uderza w polityków opozycji. "POgarda"

Beata Szydło i Beata Mazurek zaprezentowały nowy spot Prawa i Sprawiedliwości. "POgarda czy Polityka Prospołeczna? Masz wybór!" - brzmi hasło nowego filmu. Posłanki odniosły się również do słów Marka Suskiego ws. nauczycieli.

"Dla mnie 500 plus jest pogardliwe", "to jest rozdawnictwo", "to są propozycje niemoralne", "na te obietnice nie ma pieniędzy" - tak o flagowym pomyśle PiS wypowiadali się politycy opozycji. W spocie pojawiły się fragmenty rozmów z m.in. Julią Piterą, Dariuszem Jońskim, Krzysztofem Mieszkowskim, czy Janem Vincentem Rostowskim.

Słowa Suskiego: "niepotrzebna wypowiedź"

Z kolei szefowa MEN Anna Zalewska przeprosiła w porgramie "Tłit" za słowa Marka Suskiego o nauczycielach. - Jestem nauczycielem urlopowanym. To, co powinniśmy na każdym kroku powtarzać, to to, że nauczycielowi należy się szacunek za jego pracę i dobre wynagrodzenie - komentowała minister w rozmowie z Wirtualną Polską.